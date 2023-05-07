Пільги на оплату комуналки учасникам бойових дій: які документи потрібні

До ПФУ подаються наступні заяви:

про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);

про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП учасник бойових дій пред’являє паспорт громадянина України та надає документ, що підтверджує право на пільги, та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт з відповідною відміткою.

Інформацією про місце проживання людини є відомості, що були внесені до паспорта як місце реєстрації.

Для підтвердження фактичного місця проживання (за потреби) учасник бойових дій надає: довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, договір оренди, довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою, або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а в разі їх відсутності - акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Заява до ЄДАРП подається або особисто, або в електронній формі через веб-портал електронних послуг ПФУ, або поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями від учасників бойових дій приймаються посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних, міських рад відповідних територіальних громад або військових адміністрацій та посадовими особами центрів надання адміністративних послуг, виключно з формуванням електронної справи та передаються до органу ПФУ протягом трьох робочих днів з дати надходження.

Якщо людина має право на пільги згідно з кількома законами, до ЄДАРП включається уся інформація про учасника бойових дій. Проте з-поміж усіх можливих варіантів пільговик обирає одну підставу для пільги.

У разі зміни будь-яких відомостей, що потребують коригування включеної до ЄДАРП інформації, пільговик повідомляє про це орган ПФУ протягом 30 днів.