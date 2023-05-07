Льготы на оплату коммуналки участникам боевых действий: какие документы нужны

В ПФУ подаются следующие заявления:

о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРЛ);

о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

При подаче заявления для внесения сведений в ЕГАРЛ участник боевых действий предъявляет паспорт гражданина Украины и предоставляет документ, подтверждающий право на льготы, и данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой.

Информацией о месте жительства человека являются сведения, внесенные в паспорт как место регистрации.

Для подтверждения фактического места жительства (при необходимости) участник боевых действий предоставляет: справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, договор аренды, справку об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому (отличному от места регистрации) адресу или другой официальный документ, подтверждающий фактическое место жительства льготника, а в случае их отсутствия - акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места жительства лица, составляемый должностным лицом исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества.

Заявление в ЕГАРЛ подается либо лично, либо в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ, либо по почте.

Также заявления с необходимыми документами и сведениями от участников боевых действий принимаются должностными лицами исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов соответствующих территориальных общин или военных администраций и должностными лицами центров предоставления административных услуг исключительно с формированием электронного дела и передаются в орган ПФУ в течение трех рабочих дней с даты поступления.

Если человек имеет право на льготы по нескольким законам, в ЕГАРП включается вся информация об участнике боевых действий. Однако из всех возможных вариантов льготник выбирает одно основание для льготы.

В случае изменения любых сведений, требующих корректировки включенной в ЕГАРЛ информации, льготник уведомляет об этом орган ПФУ в течение 30 дней.