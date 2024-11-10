Пільги на оплату комуналки: хто може отримати 50% та 75% знижки

Тарифи на комуналку

Під час дії воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій забороняє підвищувати ціни на опалення, газ та гарячу воду. На решту тарифів мораторій не поширюється.

Влітку в Україні підвищили ціна на світло. Українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат.

У "Нафтогазі", який є постачальним газу для більшості українців, тариф становить 7,96 грн/куб.м. В інших постачальників ціни відрізняються, але не перевищують 9,9 грн/куб.м.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.