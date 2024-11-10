Пільги на оплату комуналки: хто може отримати 50% та 75% знижки

Деякі українці можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг. Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Хто може отримати знижки на оплату комуналки:
Пільги поширюються на оплату постачання та розподілу газу, електроенергії, постачання гарячої води, опалення, управління багатоквартирним будинком, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття.
Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.
Для отримання пільги потрібно звернутися до Пенсійного фонду або направити заявку поштою. Крім того, заяви з необхідними документами та відомостями приймаються у виконавчих органах місцевої влади і ЦНАПах.
Подати заявку на оформлення пільги можна через портал електронних послуг ПФУ чи мобільний додаток Пенсійного фонду.
Під час дії воєнного стану деякі тарифи на комунальні послуги заморожені. Мораторій забороняє підвищувати ціни на опалення, газ та гарячу воду. На решту тарифів мораторій не поширюється.
Влітку в Україні підвищили ціна на світло. Українці сплачують за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат.
У "Нафтогазі", який є постачальним газу для більшості українців, тариф становить 7,96 грн/куб.м. В інших постачальників ціни відрізняються, але не перевищують 9,9 грн/куб.м.
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