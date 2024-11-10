Льготы на оплату коммуналки: кто может получить 50% и 75% скидки

Тарифы на коммуналку

Во время военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены. Мораторий запрещает повышение цен на отопление, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.

Летом в Украине повысили цену на свет. Украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт.

В "Нефтегазе", который является поставщиком газа для большинства украинцев, тариф составляет 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены отличаются, но не превышают 9,9 грн/куб.

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