Льготы на оплату коммуналки: кто может получить 50% и 75% скидки

Некоторые украинцы могут получить льготы на оплату коммунальных услуг. Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Кто может получить скидки на оплату коммуналки:
Льготы распространяются на оплату поставки и распределения газа, электроэнергии, поставки горячей воды, отопления, управления многоквартирным домом, водоснабжения и водоотведения, вывоза мусора.
Также предоставляются льготы на покупку твердого топлива и сжиженного газа.
Для получения льготы следует обратиться в Пенсионный фонд или направить заявку по почте. Кроме того, заявления с необходимыми документами и сведениями принимаются в исполнительных органах местных властей и ЦПАУ.
Подать заявку на оформление льгот можно через портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда.
Во время военного положения некоторые тарифы на коммунальные услуги заморожены. Мораторий запрещает повышение цен на отопление, газ и горячую воду. На остальные тарифы мораторий не распространяется.
Летом в Украине повысили цену на свет. Украинцы платят за электроэнергию по тарифу 4,32 гривны за киловатт.
В "Нефтегазе", который является поставщиком газа для большинства украинцев, тариф составляет 7,96 грн/куб.м. У других поставщиков цены отличаются, но не превышают 9,9 грн/куб.
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