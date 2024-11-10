Пільги на оплату комуналки: хто може отримати 50% та 75% знижки

Фото: деякі українці можуть отримати знижки на комуналку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Деякі українці можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг. Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Хто може отримати знижки на оплату комуналки: учасники бойових дій - 75% знижки;

учасники війни - 50%;

особи з інвалідністю внаслідок війни - 100% знижки;

члени сімей загиблих - 50% знижки. Пільги поширюються на оплату постачання та розподілу газу, електроенергії, постачання гарячої води, опалення, управління багатоквартирним будинком, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття. Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу. Для отримання пільги потрібно звернутися до Пенсійного фонду або направити заявку поштою. Крім того, заяви з необхідними документами та відомостями приймаються у виконавчих органах місцевої влади і ЦНАПах. Подати заявку на оформлення пільги можна через портал електронних послуг ПФУ чи мобільний додаток Пенсійного фонду.