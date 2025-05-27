Пільги лише за наявності QR-коду: уряд готує зміни для водіїв з інвалідністю

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт, який змінює умови користування пільгами для водіїв з інвалідністю. Тепер їх отримати можна буде лише за наявності спеціального знака з QR-кодом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.
Проєктом уточнено вимоги щодо облаштування безоплатних паркувальних місць для транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або які перевозять таких осіб. Визначено, що не менше 10% паркувальних місць (але не менше одного) мають бути виділені для цих потреб.
Документ встановлює, що скористатися пільгами можуть лише ті водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, якщо на транспортному засобі встановлено розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю".
До знака має бути додано унікальний електронний ідентифікатор у формі QR-коду з інформацією про наявність інвалідності.
Водії, що керують автомобілями з таким знаком, повинні мати при собі документи, що підтверджують інвалідність - свою або одного з пасажирів. Ці документи мають бути предʼявлені на вимогу поліцейського у паперовій або електронній формі.
У 2024 році Мінсоцполітики підготувало законопроєкт щодо соціальної підтримки (виплат та послуг) для осіб, в яких обмежена працездатність, зокрема, осіб з інвалідністю.
Зараз склалася ситуація, за якої із 2,7 млн осіб з інвалідністю в Україні працевлаштовано менше 18%, тоді як у європейських країнах рівень зайнятості людей з інвалідністю складає 50%.
При цьому близько 1,5 млн людей мають третю групу інвалідності, не потребують складних пристосувань робочих місць та можуть бути працевлаштовані,
Українці вважають, що найбільше пільг та гарантій від держави повинні мати ветерани російсько-української війни (50%), особи з інвалідністю (34%) та багатодітні сім’ї (31%).
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