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Пільги на комуналку в Україні: що змінилося у 2023 році

Фото: пільги на комуналку в Україні надаються лише в грошовій формі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг, яка була розпочата в 2019 році. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг їх одержувачам з січня поточного року надаються виключно у грошовій готівковій формі (нарахування - в січні, виплата - у лютому).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно в грошовій формі, людина може отримати “на руки" свої гроші і, зекономивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби", - зазначили в прес-службі.

Крім того, це є одним з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.

Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в АТ "Ощадбанк", звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).

Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:

  • Тим пільговикам, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги у готівковій формі, а також тим, які звернулися за наданням виплати починаючи з грудня 2022 року, Пенсійний фонд України перерахує кошти на їхні рахунки, відкриті в уповноважених банках або для виплати через відділення АТ "Укрпошта". Це залежить від способу виплати, обраного одержувачем пільги.
  • Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата здійснюватиметься шляхом перерахування коштів на їх пенсійні рахунки в уповноважених банках або через відділення АТ "Укрпошта", де людина одержує пенсію.
  • Пільговикам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами (тобто в Пенсійного фонду України відсутні виплатні реквізити банківського рахунку або адреса доставки коштів) кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті Пенсійним фондом України в АТ "Ощадбанк".

Про відкриття такого рахунка в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.

Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення договору банківського рахунка.

Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ "Укрпошта", він має звернутися із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:

особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів );

поштою;

через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України

"Слід зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто АТ "Ощадбанк" більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, повноваження з виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду України.

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Міністерство соціальної політики