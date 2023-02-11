Пільги на комуналку в Україні: що змінилося у 2023 році

У січні 2023 року завершено реформу монетизації пільг, яка була розпочата в 2019 році. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг їх одержувачам з січня поточного року надаються виключно у грошовій готівковій формі (нарахування - в січні, виплата - у лютому).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Завдяки реалізації реформи з надання виплат виключно в грошовій формі, людина може отримати “на руки" свої гроші і, зекономивши енергоресурси, витратити зекономлену суму на інші потреби", - зазначили в прес-службі.
Крім того, це є одним з ключових інструментів підвищення мотивації громадян до енергозбереження.
Раніше існували дві форми грошової виплати: готівкова та безготівкова. Зміни, що вступили в силу, стосуватимуться пільговиків, які у 2022 році отримували пільги у грошовій безготівковій формі (кошти надходили на обліковий запис в АТ "Ощадбанк", звідки спрямовувалися надавачам житлово-комунальних послуг).
Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг пільговикам тепер здійснюється у грошовій готівковій формі шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України:
Про відкриття такого рахунка в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика.
Щоб одержати кошти з такого рахунку, потрібно особисто звернутися до АТ "Ощадбанк" для укладення договору банківського рахунка.
Якщо ж пільговик бажає отримувати кошти пільг на рахунок, відкритий в іншому банку, або через відділення АТ "Укрпошта", він має звернутися із відповідною заявою до органу Пенсійного фонду України в обраний спосіб:
особисто до будь-якого сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів );
поштою;
через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України
"Слід зазначити, що пільговики, які отримають пільгу у грошовій готівковій формі, зобов’язані самостійно сплачувати щомісяця вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми виплаченої їм пільги, тобто АТ "Ощадбанк" більше не адмініструватиме розрахунки пільговика з надавачами житлово-комунальних послуг, як це було при наданні пільги у грошовій безготівковій формі", - зазначили в прес-службі.
Нагадаємо, повноваження з виплати та призначення пільг та субсидій перейшли до Пенсійного фонду України.