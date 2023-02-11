Льготы на коммуналку в Украине: что изменилось в 2023 году

В январе 2023 года завершена реформа монетизации льгот, которая была начата в 2019 году. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям с января текущего года предоставляются исключительно в денежной наличной форме (начисление - в январе, выплата - в феврале).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Благодаря реализации реформы по предоставлению выплат исключительно в денежной форме, человек может получить на руки свои деньги и, сэкономив энергоресурсы, потратить сэкономленную сумму на другие нужды", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, это один из ключевых инструментов повышения мотивации граждан к энергосбережению.
Ранее существовали две формы денежной выплаты: наличная и безналичная. Вступившие в силу изменения будут касаться льготников, которые в 2022 году получали льготы в денежной безналичной форме (средства поступали на учетную запись в АО "Ощадбанк", откуда направлялись предоставлятелям жилищно-коммунальных услуг).
Выплата льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг льготникам теперь производится в денежной наличной форме путем перечисления средств Пенсионным фондом Украины:
Об открытии такого счета в банке органы Пенсионного фонда Украины информируют льготника.
Чтобы получить денежные средства с такого счета, нужно лично обратиться в АО "Ощадбанк" для заключения договора банковского счета.
Если же льготник желает получать средства льгот на счет, открытый в другом банке, или через отделение АО "Укрпочта", он должен обратиться с соответствующим заявлением в орган Пенсионного фонда Украины выбранным способом:
лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров);
по почте;
через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины
"Следует отметить, что льготники, которые получат льготу в наличной денежной форме, обязаны самостоятельно платить ежемесячно стоимость фактически потребленной услуги с учетом суммы выплаченной им льготы, т.е. АО "Ощадбанк" больше не будет администрировать расчеты льготника с предоставлятелями жилищно-кому это было при предоставлении льготы в денежной безналичной форме", - отметили в пресс-службе.
Напомним, полномочия по выплате и назначению льгот и субсидий перешли в Пенсионный фонд Украины.