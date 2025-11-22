Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році, - депутат
Верховна Рада наступного тижня розглядатиме зміни до законопроєкту, які дозволять продовжити пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій у 2026 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергія Нагорняка.
"Парламент на наступному тижні теж буде, скоріше за все, голосувати зміни до одного законопроєкту для того, щоб у 2026 році надати можливість енергетичним компаніям завозити обладнання по пільговому ввезенню", - сказав він.
Нагорняк підкреслив, що пільги, які діяли у 2024-2025 роках, вже довели свою ефективність: завдяки ним до України завозили вітротурбіни, що дозволяло пришвидшити реалізацію проєктів та зменшити фінансове навантаження на інвесторів у секторі ВДЕ.
"Ми за такий законопроєкт голосували там попередньому році, і на 2025 рік важливість була, і вітротурбіни завозили… і ми його зараз будемо продовжувати на наступний рік", - зазначив він.
За словами депутата, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним, оскільки ВЕС здатні забезпечувати країну електроенергією навіть у зимові періоди та вночі, коли навантаження на систему зростає найбільше.
Водночас він наголосив на потребі налагодження координації між парламентом, урядом і державними енергокомпаніями, щоб рішення щодо податкових пільг працювали максимально ефективно.
"Потрібно, щоб вони також чули наші рекомендації. Я сподіваюся, що нам вдасться зараз вибудувати новий ефективний трек", - підкреслив Нагорняк.
Податок на імпорт обладнання для ВЕС
Раніше віцепрезидент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов наголосив, що таке рішення може суттєво покращити економічні умови для інвесторів, оскільки проєкти ВЕС потребують більших капіталовкладень, ніж сонячні.
Крім того, представники бізнес-спільноти закликали державу спростити імпорт обладнання для вітроелектростанцій, зокрема скасувати вимогу щодо сплати ПДВ при імпорті обладнання для будівництва вітроелектростанцій, що негативно впливає на швидкість їх будівництва.