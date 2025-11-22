Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році, - депутат

Верховна Рада наступного тижня розглядатиме зміни до законопроєкту, які дозволять продовжити пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергія Нагорняка.

"Парламент на наступному тижні теж буде, скоріше за все, голосувати зміни до одного законопроєкту для того, щоб у 2026 році надати можливість енергетичним компаніям завозити обладнання по пільговому ввезенню", - сказав він.

Нагорняк підкреслив, що пільги, які діяли у 2024-2025 роках, вже довели свою ефективність: завдяки ним до України завозили вітротурбіни, що дозволяло пришвидшити реалізацію проєктів та зменшити фінансове навантаження на інвесторів у секторі ВДЕ.

"Ми за такий законопроєкт голосували там попередньому році, і на 2025 рік важливість була, і вітротурбіни завозили… і ми його зараз будемо продовжувати на наступний рік", - зазначив він.

За словами депутата, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним, оскільки ВЕС здатні забезпечувати країну електроенергією навіть у зимові періоди та вночі, коли навантаження на систему зростає найбільше.

Водночас він наголосив на потребі налагодження координації між парламентом, урядом і державними енергокомпаніями, щоб рішення щодо податкових пільг працювали максимально ефективно.

"Потрібно, щоб вони також чули наші рекомендації. Я сподіваюся, що нам вдасться зараз вибудувати новий ефективний трек", - підкреслив Нагорняк.