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Пільги і соціальна допомога. Кому слід звернутися за їх продовженням

Фото: українцям нагадали, які соціальні виплати потрібно продовжувати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Незважаючи на війну, вразливі категорії населення продовжують отримувати соціальну допомогу. Більшість виплат нараховуються автоматично під час воєнного стану, проте деякі з них потрібно продовжити, аби вони не припинилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.

У відомстві нагадують, що окремих випадках отримувачам допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання виплат. Зокрема, мова йде про:

  • допомогу малозабезпеченим родинам;
  • одиноким матерям, які отримують виплати на дітей;
  • особам, які отримували тимчасову допомогу через досягнення пенсійного віку, але не набули права на пенсію, оскільки право на такі виплати пов'язано з оцінкою фінансово-майнового стану родин.

Проте звертатися до органів не потрібно, якщо отримувач живе на окупованій території або у місцях проведення бойових дій. Тоді нарахування відбувається автоматично.

Також автоматично продовжуються виплати:

  • дітям у складних життєвих обставинах;
  • дітям, над якими здійснюють опіку чи піклування;
  • дітям, які є хворими на тяжкі захворювання;
  • дітям, які мають інвалідність або чиї батьки ухиляються від сплати аліментів;
  • громадянам, які не мають права на пенсію та/або є особами з інвалідністю;
  • громадянам, які мають інвалідність з дитинства або доглядають за такими особами (з інвалідністю I та II групи з психічними розладами).

Крім того, для працездатних, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або пенсіонером, який досяг 80-річного віку, - діє перехідний механізм до 31 грудня 2023 року.

У Мінсоцполітики наголошують, що допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично.

Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики пояснило, хто з українців не має права оформлювати субсидії.

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Міністерство соціальної політики