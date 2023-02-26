Пільги і соціальна допомога. Кому слід звернутися за їх продовженням

Незважаючи на війну, вразливі категорії населення продовжують отримувати соціальну допомогу. Більшість виплат нараховуються автоматично під час воєнного стану, проте деякі з них потрібно продовжити, аби вони не припинилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики.
У відомстві нагадують, що окремих випадках отримувачам допомоги необхідно звернутися до органів соцзахисту, щоб підтвердити своє право на подальше отримання виплат. Зокрема, мова йде про:
Проте звертатися до органів не потрібно, якщо отримувач живе на окупованій території або у місцях проведення бойових дій. Тоді нарахування відбувається автоматично.
Також автоматично продовжуються виплати:
Крім того, для працездатних, які вимушено не працюють через догляд за особою з інвалідністю I групи або пенсіонером, який досяг 80-річного віку, - діє перехідний механізм до 31 грудня 2023 року.
У Мінсоцполітики наголошують, що допомога на проживання ВПО теж продовжена автоматично.
Нагадаємо, раніше Мінсоцполітики пояснило, хто з українців не має права оформлювати субсидії.
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