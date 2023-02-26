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Льготы и социальная помощь. Кому следует обратиться за их продлением

Фото: украинцам напомнили, какие социальные выплаты нужно продлить (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Несмотря на войну, уязвимые категории населения продолжают получать социальную помощь. Большинство выплат начисляются автоматически во время военного положения, однако некоторые из них нужно продлить, чтобы они не прекратились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В ведомстве напоминают, что в некоторых случаях получателям помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение выплат. В частности, речь идет о:

  • помощь малоимущим семьям;
  • одиноким матерям, получающим выплаты на детей;
  • лицам, которые получали временную помощь из-за достижения пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансово-имущественного положения семей.

Однако обращаться в органы не нужно, если получатель живет на оккупированной территории или в местах проведения боевых действий. Тогда начисление производится автоматически.

Также автоматически продлеваются выплаты:

  • детям в сложных жизненных обстоятельствах;
  • детям, над которыми осуществляют опеку или попечительство;
  • детям, которые больны тяжелыми заболеваниями;
  • детям, имеющим инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;
  • гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лиц с инвалидностью;
  • гражданам, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами (с инвалидностью I и II группы с психическими расстройствами).

Кроме того, для трудоспособных, вынужденно не работающих из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, - действует переходный механизм до 31 декабря 2023 года.

В Минсоцполитики подчеркивают, что помощь на проживание ВПЛ тоже продлена автоматически.

Напомним, ранее Минсоцполитики объяснило, кто из украинцев не имеет права оформлять субсидии.

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Министерство социальной политики