Льготы и социальная помощь. Кому следует обратиться за их продлением

В ведомстве напоминают, что в некоторых случаях получателям помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты, чтобы подтвердить свое право на дальнейшее получение выплат. В частности, речь идет о:

помощь малоимущим семьям;

одиноким матерям, получающим выплаты на детей;

лицам, которые получали временную помощь из-за достижения пенсионного возраста, но не получили права на пенсию, поскольку право на такие выплаты связано с оценкой финансово-имущественного положения семей.

Однако обращаться в органы не нужно, если получатель живет на оккупированной территории или в местах проведения боевых действий. Тогда начисление производится автоматически.

Также автоматически продлеваются выплаты:

детям в сложных жизненных обстоятельствах;

детям, над которыми осуществляют опеку или попечительство;

детям, которые больны тяжелыми заболеваниями;

детям, имеющим инвалидность или чьи родители уклоняются от уплаты алиментов;

гражданам, не имеющим права на пенсию и/или лиц с инвалидностью;

гражданам, имеющим инвалидность с детства или ухаживающим за такими лицами (с инвалидностью I и II группы с психическими расстройствами).

Кроме того, для трудоспособных, вынужденно не работающих из-за ухода за лицом с инвалидностью I группы или пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, - действует переходный механизм до 31 декабря 2023 года.

В Минсоцполитики подчеркивают, что помощь на проживание ВПЛ тоже продлена автоматически.