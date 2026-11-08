Пільга чи субсидія на комуналку: що вигідніше для багатодітної сім'ї у 2026 році

Багатодітні сім'ї в Україні можуть отримувати державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Для них передбачена 50-відсоткова знижка на комуналку, однак за певних умов замість пільги можна отримати субсидію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Яку пільгу отримують багатодітні сім'ї

Відповідно до закону "Про охорону дитинства", сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, мають право на 50-відсоткову знижку на оплату житла та комунальних послуг.

Пільга поширюється на:

оплату житла в межах соціальних нормативів;

газ, електроенергію, водопостачання та інші комунальні послуги;

придбання скрапленого газу;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива за визначених законом умов.

Знижка надається в межах установлених норм. Для оплати житла та опалення соціальна норма становить 21 кв. м на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Водночас право на пільгу залежить від доходів. У 2026 році середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 гривень.

Якщо дохід вищий, сім'я не зможе скористатися цією пільгою, але може претендувати на житлову субсидію.

Чим субсидія відрізняється від пільги

Головна різниця полягає в принципі розрахунку допомоги.

Пільга передбачає фіксовану 50-відсоткову знижку на комунальні послуги в межах соціальних нормативів.

Субсидія ж покриває різницю між вартістю комунальних послуг у межах установлених норм та обов'язковим платежем домогосподарства. Її розмір залежить від доходів сім'ї, кількості її членів та вартості комунальних послуг.

Відрізняються й соціальні норми площі житла:

для пільги - 21 кв. м на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на сім'ю;

для субсидії - 13,65 кв. м на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Що вигідніше багатодітній сім'ї

Наявність права на 50-відсоткову пільгу не означає, що вона буде найвигіднішим варіантом. У деяких випадках субсидія може покривати значно більшу частину комунальних витрат.

Наприклад, Пенсійний фонд наводить розрахунок для сім'ї з п'яти осіб - батьків і трьох дітей. Якщо батько зареєстрований як ФОП першої групи, а мати отримує державні виплати на дітей, субсидія для такої родини може становити 5 154,74 гривні.

Водночас розмір 50-відсоткової пільги за аналогічних умов становитиме 2 892,50 гривні.

Отже, у цьому випадку субсидія майже вдвічі вигідніша, хоча сім'я має право на обидва види допомоги.

Тому багатодітним родинам варто порівняти обидва варіанти та з'ясувати, який із них забезпечить більшу компенсацію. Зробити це можна, звернувшись до Пенсійного фонду України.