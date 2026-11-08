Льгота или субсидия на коммуналку: что выгоднее для многодетной семьи в 2026 году

Многодетные семьи в Украине могут получать государственную помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг. Для них предусмотрена 50-процентная скидка на коммуналку, однако при определенных условиях вместо льгот можно получить субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Какую льготу получают многодетные семьи

Согласно закону "Об охране детства", семьи, воспитывающие троих и более детей, имеют право на 50-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.

Льгота распространяется на:

оплату жилья в пределах социальных нормативов;

газ, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги;

приобретение сжиженного газа;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива в предусмотренных законом случаях.

Скидка предоставляется в пределах установленных норм. Для оплаты жилья и отопления социальная норма составляет 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

При этом право на льготу зависит от доходов. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 гривен.

Если доход выше установленного порога, семья не сможет воспользоваться этой льготой, но может претендовать на жилищную субсидию.

Чем субсидия отличается от льготы

Главное различие заключается в принципе расчета помощи.

Льгота предусматривает фиксированную 50-процентную скидку на коммунальные услуги в пределах социальных нормативов.

Субсидия же покрывает разницу между стоимостью коммунальных услуг в пределах установленных норм и обязательным платежом домохозяйства. Ее размер зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости коммунальных услуг.

Различаются и социальные нормы площади жилья:

для льготы - 21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью;

для субсидии - 13,65 кв. м на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство.

Что выгоднее многодетной семье

Наличие права на 50-процентную льготу не означает, что она окажется самым выгодным вариантом. В некоторых случаях субсидия может покрывать значительно большую часть расходов на коммунальные услуги.

Например, Пенсионный фонд приводит расчет для семьи из пяти человек - родителей и троих детей. Если отец зарегистрирован как ФЛП первой группы, а мать получает государственные выплаты на детей, размер субсидии для такой семьи может составить 5 154,74 гривны.

В то же время размер 50-процентной льготы в аналогичных условиях составит 2 892,50 гривны.

Таким образом, в этом случае субсидия почти вдвое превышает размер льготы, хотя семья имеет право на оба вида помощи.

Поэтому многодетным семьям стоит сравнить оба варианта и выяснить, какой из них обеспечит большую компенсацию. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд Украины.