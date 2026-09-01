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Пил у повітрі під Києвом: жителям трьох міст радять зачинити вікна

12:22 01.09.2026 Вт
1 хв
Місцевим жителям дали кілька порад для зменшення негативного впливу на здоров'я
aimg Валерій Ульяненко
Фото: на Київщині фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)

У трьох населених пунктах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через підвищений вміст пилу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київської обласної військової адміністраці.

За даними цілодобового моніторингу, погіршення показників спостерігається у таких населених пунктах:

  • Іванків;
  • Вишгород;
  • Бровари.

Основним забруднювачем у помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт під час дихання, особливо у людей, чутливих до подразнень.

Для зменшення негативного впливу на здоров'я мешканцям цих населених пунктів рекомендують до покращення ситуації:

  • тримати вікна в приміщеннях зачиненими;
  • за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • пити достатню кількість води;
  • за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах регіону, де проводиться моніторинг, перевищень допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин не виявили. Також у КОВА підкреслили, що рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Росія завдала по Україні масованого удару ракетами різних типів і сотнями дронів. Зокрема, окупанти використали, дрони, крилаті і балістичні ракети, а також "Бандеролі".

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Київська областьЗабруднення повітря