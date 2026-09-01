Пыль в воздухе под Киевом: жителям трех городов советуют закрыть окна

По данным круглосуточного мониторинга, ухудшение показателей наблюдается в следующих населенных пунктах:

Иванков;

Вышгород;

Бровары.

Основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании, особенно у людей, чувствительных к раздражениям.

Для уменьшения негативного влияния на здоровье жителям этих населенных пунктов рекомендуют до улучшения ситуации:

держать окна в помещениях закрытыми;

по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе;

пить достаточное количество воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.

В других населенных пунктах региона, где проводится мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не обнаружены. Также в КОВА подчеркнули, что уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.