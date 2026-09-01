Пыль в воздухе под Киевом: жителям трех городов советуют закрыть окна

В трех населенных пунктах Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за повышенного содержания пыли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.
По данным круглосуточного мониторинга, ухудшение показателей наблюдается в следующих населенных пунктах:
Основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании, особенно у людей, чувствительных к раздражениям.
Для уменьшения негативного влияния на здоровье жителям этих населенных пунктов рекомендуют до улучшения ситуации:
В других населенных пунктах региона, где проводится мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не обнаружены. Также в КОВА подчеркнули, что уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами разных типов и сотнями дронов. В частности, оккупанты использовали дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также "Бандероли".