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Пыль в воздухе под Киевом: жителям трех городов советуют закрыть окна

12:22 01.09.2026 Вт
1 мин
Местным жителям дали несколько советов для уменьшения негативного влияния на здоровье
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Киевской области фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)

В трех населенных пунктах Киевской области зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за повышенного содержания пыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской областной военной администрации.

По данным круглосуточного мониторинга, ухудшение показателей наблюдается в следующих населенных пунктах:

  • Иванков;
  • Вышгород;
  • Бровары.

Основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Он может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании, особенно у людей, чувствительных к раздражениям.

Для уменьшения негативного влияния на здоровье жителям этих населенных пунктов рекомендуют до улучшения ситуации:

  • держать окна в помещениях закрытыми;
  • по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточное количество воды;
  • при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.

В других населенных пунктах региона, где проводится мониторинг, превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не обнаружены. Также в КОВА подчеркнули, что уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

Напомним, в ночь на сегодня Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами разных типов и сотнями дронов. В частности, оккупанты использовали дроны, крылатые и баллистические ракеты, а также "Бандероли".

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Киевская областьЗагрязнение воздуха