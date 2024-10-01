Пил у Києві. У КМВА назвали один район, в якому досі нічим дихати

Пилова буря в Україні

Нагадаємо, зранку понеділка, 30 вересня, дехто з мешканців України зафіксував суттєве забруднення повітря пилом. Користувачі соціальних мереж публікували відповідні фото та відео, на яких можна було побачити, що повітря змінило "колір". Представники місцевої влади рекомендували людям берегти здоров'я, обмежити перебування на вулиці та зачинити вікна.

Дещо згодом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що пилова буря прийшла на територію нашої країни з Каспійської низовини та розповіли, в яких саме областях України осідає цей дрібний пил.

Експерти зауважили, що пил потраплятиме в Україну "хвилями", тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

Повідомлялося також, що до Києва пил з району Каспію може дістатися впродовж кількох найближчих днів (вівторка, 1 жовтня, а також середи, 2 жовтня). З огляду на це у столиці очікується погіршення якості повітря.

За попередньою інформацією, така ситуація може утриматись до п'ятниці (4 жовтня), коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

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