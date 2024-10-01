Пыль в Киеве. В КГВА назвали один район, в котором до сих пор нечем дышать

Пылевая буря в Украине

Напомним, утром понедельника, 30 сентября, некоторые жители Украины зафиксировали существенное загрязнение воздуха пылью. Пользователи социальных сетей публиковали соответствующие фото и видео, на которых можно было увидеть, что воздух изменил "цвет". Представители местных властей рекомендовали людям беречь здоровье, ограничить пребывание на улице и закрыть окна.

Несколько позже в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что пылевая буря пришла на территорию нашей страны из Каспийской низменности и рассказали, в каких областях Украины оседает эта мелкая пыль.

Эксперты отметили, что пыль будет попадать в Украину "волнами", то есть улучшения будут чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха.

Сообщалось также, что до Киева пыль из района Каспия может добраться в течение нескольких ближайших дней (вторника, 1 октября, а также среды, 2 октября). Учитывая это, в столице ожидается ухудшение качества воздуха.

По предварительной информации, такая ситуация может удержаться до пятницы (4 октября), когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

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