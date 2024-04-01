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Пил із Сахари в Україні: синоптики розповіли, коли покращиться якість повітря

Фото: в Україну прийшло потепління (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У повітрі над територією України фіксують пил, що впливає на якість повітря. Ситуація має покращитися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Синоптики нагадали, що протягом 30-31 березня з південного заходу на території України поширилося дуже тепле повітря африканського походження. Норма середньодобової температури перевищена на 5-12 градусів.

"Разом із цим теплом із північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, у приземному шарі може спостерігатися імла. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Там також наголосили, що у найближчу добу така ситуація спостерігатиметься у більшості регіонів. Лише у західних областях завтра, 2 квітня, пройдуть дощі.

"Після цього 3-4 квітня дощі пройдуть на більшій частині території країни, зміниться повітряна маса, якість повітря покращиться", - розповіли синоптики.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 квітня, в Укргідрометцентрі писали про те, що у повітрі над територією України фіксують пил із Сахари.

Синоптики попереджали, що така концентрація пилу в повітрі може бути шкідливою для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей. На цьому тлі українцям радять зачиняти вікна.

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