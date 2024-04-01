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Пыль из Сахары в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится качество воздуха

Фото: в Украину пришло потепление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В воздухе над территорией Украины фиксируют пыль, что влияет на качество воздуха. Ситуация должна улучшиться в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Синоптики напомнили, что в течение 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения. Норма среднесуточной температуры превышена на 5-12 градусов. 

"Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм", - уточнили в Укргидрометцентре. 

Там также подчеркнули, что в ближайшие сутки такая ситуация будет наблюдаться в большинстве регионов. Только в западных областях завтра, 2 апреля, пройдут дожди. 

"После этого 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", - рассказали синоптики. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 1 апреля, в Укргидрометцентре писали о том, что в воздухе над территорией Украины фиксируют пыль из Сахары.

Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. На этом фоне украинцам советуют закрывать окна.

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