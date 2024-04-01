Пыль из Сахары в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится качество воздуха

Синоптики напомнили, что в течение 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения. Норма среднесуточной температуры превышена на 5-12 градусов.

"Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм", - уточнили в Укргидрометцентре.

Там также подчеркнули, что в ближайшие сутки такая ситуация будет наблюдаться в большинстве регионов. Только в западных областях завтра, 2 апреля, пройдут дожди.

"После этого 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", - рассказали синоптики.