Пыль из Сахары в Украине: синоптики рассказали, когда улучшится качество воздуха

В воздухе над территорией Украины фиксируют пыль, что влияет на качество воздуха. Ситуация должна улучшиться в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Синоптики напомнили, что в течение 30-31 марта с юго-запада на территории Украины распространился очень теплый воздух африканского происхождения. Норма среднесуточной температуры превышена на 5-12 градусов.
"Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают предельно допустимых норм", - уточнили в Укргидрометцентре.
Там также подчеркнули, что в ближайшие сутки такая ситуация будет наблюдаться в большинстве регионов. Только в западных областях завтра, 2 апреля, пройдут дожди.
"После этого 3-4 апреля дожди пройдут на большей части территории страны, изменится воздушная масса, качество воздуха улучшится", - рассказали синоптики.
Напомним, сегодня, 1 апреля, в Укргидрометцентре писали о том, что в воздухе над территорией Украины фиксируют пыль из Сахары.
Синоптики предупреждали, что такая концентрация пыли в воздухе может быть вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. На этом фоне украинцам советуют закрывать окна.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.