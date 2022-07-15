ru ua
Пт, 15 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пік втрат українських військових був у травні: Резніков пояснив чому

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 15 липня 2022 14:51
Пік втрат українських військових був у травні: Резніков пояснив чому Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Найбільший пік втрат українських військових був у травні. Тоді перевага ворога була найбільшою, особливо на Донбаському напрямку.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю BBC.

"Вони (російські військові, - ред.) використовували до тисячі артилерійських снарядів на годину. Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні дійсно до ста хлопців, на жаль, гинули, і до 300-400 були поранені", - заявив він.

Міністр заявив, що після того, як в Україну прибули гаубиці М777, М109, "Цезарі", Panzerhaubitze, ситуація почала конкретно змінюватися. Він підкреслив, що після поставки західного озброєння контрбатарейна боротьба відразу знизила інтенсивність вогню.

"А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - заявив Резніков, додавши, що деокупація острова Зміїний не була актом доброї волі з боку Росії.

Міністр повідомив, що у нього є дані щодо українських втрат у війні проти Росії.

"У мене є дані, але я не можу оприлюднити їх, щоб не дарувати ворогові деталі. Можу сказати, що вони значно відрізняються від величезних втрат ворога", - підкреслив він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила приблизно 38 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року