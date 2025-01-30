"Пік переходить в плато". Експерт оцінив, чи можуть бути радикальні зміни на лінії фронту

"Я дуже обережно ставлюся до заяв, що вони (росіяни - ред.) вже стишили свій наступальний потенціал, не можуть його розкрутити. Я пару місяців тому казав, що росіяни перебували на піку своїх можливостей, потім пік переходить в плато, а потім власне момент спадання потенціалу. Зараз ми можемо розглядати, що вони з піка переходять в плато", - зазначив Тимочко.

Тобто, як пояснив експерт, наростити наступальний потенціал росіяни не можуть, але ще мають якийсь ресурс, щоб утримувати його на рівні.

"Але ми вже по лінії фронту спостерігаємо, що по суті така ситуація відбувається. Так, вона не дуже помітна, але потроху-потроху. Це пов'язано з тим, що мобілізація в них теж шкутильгає, і що нам вдалося знищити велику кількість їхніх складів, інфраструктури, нафтопереробні заводи", - додав Тимочко.

За його словами, українські війська також перебувають у досить складному напруженому стані. І навіть якщо росіяни втрачатимуть потенціал, це не означає, що ЗСУ зразу зможуть перейти в контрнаступ.

"У нас створиться якась абсолютно ідеальна картина. Насправді ні, бої будуть важкі для нас, бо по великому рахунку, чи ворог штурмує 60 разів, чи 40 разів на день, значущої різниці воно для нас мати не буде, все одно бої будуть цілодобові", - підкреслив експерт.

На його думку, можливо, це зменшить кількість наших втрат, але ситуація для обох сторін складна.

"Не треба посипати себе лаврами перемоги, але це те, що не дає росіянам нарощувати потенціал. А нам дає можливість нарощувати свої ресурси, хай не настільки швидко, як би хотілося", - додав Тимочко.

Водночас він зазначив, що не можна говорити про якісь радикальні зміни на лінії фронту найближчим часом.

"Але те, що тенденція до абсолютного контролю росіян за обстановкою теж вже достатньо не ґрунтується на якихось підтвердженням. Ми все більше бачимо навіть як зараз Путін починає танцювати, ядерна риторика міняється. Будемо бачити, як на міжнародній арені, зокрема в Америці й країнах НАТО, яка буде підтримка нас, і як будемо ми консолідовані в ситуації навколо нас", - підкреслив Тимочко.