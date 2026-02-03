Пік морозів у розпалі: синоптик сказала, коли в Україні почне теплішати

В Україні у вівторок, 3 лютого, збережеться аномально холодна погода з сильними морозами до -28 градусів. Водночас уже з 5 лютого очікується поступове послаблення морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Пік морозів по всій країні

У ніч на 3 лютого Україна перебуватиме під впливом арктичного повітря.

У більшості областей очікується від -2 до -28 градусів. На південному заході, півдні та південному сході- від -17 до -22 градусів.

Удень холод трохи послабшає, але залишиться відчутним:

від -14 до -20 градусів по країні,

на півдні від -4 до -11 градусів,

на Закарпатті місцями температура наблизиться до 0 градусів.

Без опадів, але з арктичним холодом

За словами синоптика, над Україною домінує антициклон, який затягує холодне повітря безпосередньо з Арктики. Опади у вівторок не прогнозуються.

Вночі очікується ясне небо, вдень - сонячна, але дуже холодна погода.



Погода в Києві

У столиці ніч на 3 лютого буде однією з найхолодніших:

від -22 до -25 градусів вночі;

від -12 до -15 градусів вдень.

Опадів не передбачається, однак на дорогах і тротуарах зберігається ожеледиця, особливо на неприбраних ділянках.

Коли морози почнуть відступати

За прогнозом Діденко, 3 та 4 лютого залишатимуться дуже холодними. Уже з 5 лютого очікується суттєве потепління.

Водночас разом із підвищенням температури з’являться опади та посилиться вітер, що знизить комфортність погоди.