Пік морозів у розпалі: синоптик сказала, коли в Україні почне теплішати
В Україні у вівторок, 3 лютого, збережеться аномально холодна погода з сильними морозами до -28 градусів. Водночас уже з 5 лютого очікується поступове послаблення морозів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Пік морозів по всій країні
У ніч на 3 лютого Україна перебуватиме під впливом арктичного повітря.
У більшості областей очікується від -2 до -28 градусів. На південному заході, півдні та південному сході- від -17 до -22 градусів.
Удень холод трохи послабшає, але залишиться відчутним:
- від -14 до -20 градусів по країні,
- на півдні від -4 до -11 градусів,
- на Закарпатті місцями температура наблизиться до 0 градусів.
Без опадів, але з арктичним холодом
За словами синоптика, над Україною домінує антициклон, який затягує холодне повітря безпосередньо з Арктики. Опади у вівторок не прогнозуються.
Вночі очікується ясне небо, вдень - сонячна, але дуже холодна погода.
Погода в Києві
У столиці ніч на 3 лютого буде однією з найхолодніших:
- від -22 до -25 градусів вночі;
- від -12 до -15 градусів вдень.
Опадів не передбачається, однак на дорогах і тротуарах зберігається ожеледиця, особливо на неприбраних ділянках.
Коли морози почнуть відступати
За прогнозом Діденко, 3 та 4 лютого залишатимуться дуже холодними. Уже з 5 лютого очікується суттєве потепління.
Водночас разом із підвищенням температури з’являться опади та посилиться вітер, що знизить комфортність погоди.
Сильні морози в Україні до -30
Лютий в Україні розпочався з відчутних морозів. За даними синоптиків, найнижчі температури цієї зими припадають на 2-4 лютого, після чого холод поступово відступатиме. Уже найближчим часом прогнозують короткочасне, але помітне потепління.
Водночас, начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла РБК-Україна, що після короткого потепління можливе повернення холодного повітря та нову хвилю морозів.
Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.