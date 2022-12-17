Піхотинець Путіна. WSJ розповіло, як Кадиров виконує брудну роботу Кремля в Україні

Видання наголошує, що Кадиров повністю залежить від президента РФ Володимира Путіна, оскільки той протягом багатьох років "підтримував його" за допомогою російського бюджету. І тепер "глава Чечні" змушений виконувати всі накази російського диктатора, зокрема, у війні проти України. Сам Кадиров визнає це публічно і навіть називає себе "піхотинцем Путіна".

"Підтримка і гроші Путіна перетворили Кадирова з нуля на героя, так би мовити, але також зробили його вразливим і повністю залежним", - наводить видання слова експерта з Чечні Катерини Сокирянської.

Для виконання наказів Путіна Кадиров активно використовує свою так звану армію кадировців, яка була створена з благословення Кремля. Вони брали участь у п'ятиденній війні в Грузії, 2014 року були направлені в Україну, щоб допомогти окупувати Крим, і були в Сирії, де утримували населені пункти, захоплені бойовиками.

Завдання вбити Зеленського та мобілізація

Одним з найбільш значущих завдань для Кадирова від російського диктатора було вбивство Зеленського. Як зазначає WSJ, про це "голові Чечні" повідомили за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну.

У наступні дні Кадиров у себе в Telegram погрожував президентові України.

"Пан Зеленський, настала година, коли клоунське шоу добігає кінця", - писав він 14 лютого.

З таким завданням Кадиров не впорався і план Росії окупувати Київ провалився. Тоді йому доручили нове - організувати тіньову мобілізацію у Чечні на тлі великих втрат, які зазнавали війська РФ, намагаючись захопити столицю України.

Як пише видання, тоді в регіоні влада та релігійні лідери відвідували громадські місця, такі як комп'ютерні клуби та спортзали, пропонуючи до 300 000 рублів, або близько 4600 доларів, на місяць, щоб піти на війну, сказав 35-річний колишній житель Чечні. Не обійшлося і без спроби мобілізувати ув'язнених.

Після того, як потреба у живій силі ще більше зросла, у середині червня Кадиров почав насильницький призов, змусивши тисячі чоловіків вирушити на фронт.

Брудна робота

Також видання зазначає, що "військо Кадирова" з початку повномасштабної війни направлялося у тимчасово окуповані населені пункти. Там вони полювали за українськими шпигунами чи партизанами, в деяких випадках переходячи з квартири до квартири, допитуючи, затримуючи та катуючи мешканців та обшукуючи будинки.

"Люди Кадирова займаються зачисткою після закінчення бойових дій. Вони виконують найбруднішу роботу, тортури", - каже Марія Давідссон, директор шведської правозахисної групи для чеченських емігрантів.

Реакція Кремля

Зазначимо, що у Кремлі вже відреагували на такі повідомлення ЗМІ щодо діяльності Кадирова.

"Це повна нісенітниця", - заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.