Пехотинец Путина. WSJ рассказало, как Кадыров выполняет грязную работу Кремля в Украине

Власти России поручили так называемому "главе Чечни" Рамзану Кадырову выполнять грязную работу в войне против Украины. Кадыровцы должны были убить президента Украины Владимира Зеленского и до сих пор занимаются пытками украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что Кадыров полностью зависит от президента РФ Владимира Путина, поскольку тот в течении многих лет "поддерживал его" при помощи российского бюджета. И теперь "глава Чечни" вынужден выполнять все приказы российского диктатора, в том числе в войне против Украины. Сам же Кадыров признает это публично и даже называет себя "пехотинцем Путина".
"Поддержка и деньги Путина превратили Кадырова из нуля в героя, так сказать, но также сделали его уязвимым и полностью зависимым", - приводит издание слова эксперта по Чечне Екатерины Сокирянской.
Для применения приказов Путина Кадыров активно использует свою так называемую "армию кадыровцев", которая была создана с благословения Кремля. Они участвовали пятидневной войне в Грузии, в 2014 году были направлены в Украину, чтобы помочь оккупировать Крым, и были в Сирии, где удерживали населенные пункты, захваченные боевиками.
Одним из наиболее значимых заданий для Кадырова от российского диктатора было убийство Зеленского. Как отмечает WSJ, об этом "главу Чечни" уведомили за три недели до полномасштабного вторжения в Украину.
В последующие дни Кадыров у себя в Telegram угрожал президенту Украины.
"Господин Зеленский, настал час, когда клоунское шоу подходит к концу", - писал он 14 февраля.
С таким заданием Кадыров не справился и план России оккупировать Киев провалился. Тогда ему поручили новое - организовать теневую мобилизацию в Чечне на фоне больших потерь, которые несли войска РФ, пытаясь захватить столицу Украины.
Как пишет издание, тогда в регионе власти и религиозные лидеры посещали общественные места, такие как компьютерные клубы и спортзалы, предлагая до 300 000 рублей, или около 4600 долларов, в месяц, чтобы пойти на войну, сказал 35-летний бывший житель Чечни. Не обошлось и без попытки мобилизовать заключенных.
После того, как потребность в живой силе еще больше возросла, в середине июня Кадыров начал насильный призыв, заставив тысячи мужчин отправиться на фронт.
Также издание отмечает, что "войско Кадырова" с начала полномасштабной войны направлялось во временно оккупированные населенные пункты. Там они охотились за украинскими шпионами или партизанами, в некоторых случаях переходя из квартиры в квартиру, допрашивая, задерживая и пытая жителей и обыскивая дома.
"Люди Кадырова занимаются зачисткой после окончания боевых действий. Они выполняют самую грязную работу, пытки", - говорит Мария Давидссон, директор шведской правозащитной группы для чеченских эмигрантов.
Отметим, что в Кремле уже отреагировали на такие сообщения СМИ насчет деятельности Кадырова.
"Это полная чушь", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее стало известно, что так называемый "глава Чеченской Республики" Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.
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