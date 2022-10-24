У підземних сховищах України достатньо газу для опалювального сезону, - Шмигаль

В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Зараз у нас в газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму", - вказав посадовець.
Шмигаль також нагадав, що російські окупанти вже другий тиждень обстрілюють енергетичні об'єкти України.
Водночас він зазначив, що ворогу не вдається вивести нашу енергосистему з ладу.
"Енергетики працюють 24/7. Можливі тимчасові відключення електроенергії в окремих областях для прискорення ремонтних робіт. Продовжуємо економити електроенергію", - додав глава уряду.
Нагадаємо, мінімально допустима температура у квартирах під час майбутнього опалювального сезону становитиме 16 градусів.
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