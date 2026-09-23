Підземні військові заводи за приватні кошти: Міноборони змінить правила будівництва

Підземні заводи приватним коштом

Зміни у розвитку підземної виробничої інфраструктури:

спростять будівництво об’єктів,

створять можливості для приватного капіталу, девелоперів та інвесторів.

Одним із ключових елементів цієї роботи є зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 1494.

Міноборони створить умови, за яких українське оборонне виробництво зможе одночасно:

масштабуватися,

ставати більш захищеним.

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, нова модель дозволить швидше створювати нові захищені потужності та зменшити залежність таких проєктів від бюджетного фінансування.

Наразі документ доопрацьовується за результатами правової та антикорупційної експертиз перед подальшим внесенням на розгляд Кабміну.

Зміни у механізмі будівництва

Замовником будівництва захищених виробничих об’єктів зможе бути не лише підприємство ОПК, а й інша юридична особа - зокрема девелопер або інвестор.

Такий замовник зможе за власні або залучені кошти побудувати об’єкт для подальшої передачі підприємству ОПК у:

власність,

оренду,

користування.

Також пропонується нормативно: