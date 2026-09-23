Підземні військові заводи за приватні кошти: Міноборони змінить правила будівництва

В Україні створюється системний механізм розвитку захищених виробництв оборонно-промислового комплексу. Тепер у підземні заводи зможе вкладати гроші бізнес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Зміни у розвитку підземної виробничої інфраструктури:
Одним із ключових елементів цієї роботи є зміни до Постанови Кабінету Міністрів України № 1494.
Міноборони створить умови, за яких українське оборонне виробництво зможе одночасно:
За словами заступниці міністра оборони України Ганни Гвоздяр, нова модель дозволить швидше створювати нові захищені потужності та зменшити залежність таких проєктів від бюджетного фінансування.
Наразі документ доопрацьовується за результатами правової та антикорупційної експертиз перед подальшим внесенням на розгляд Кабміну.
Замовником будівництва захищених виробничих об’єктів зможе бути не лише підприємство ОПК, а й інша юридична особа - зокрема девелопер або інвестор.
Такий замовник зможе за власні або залучені кошти побудувати об’єкт для подальшої передачі підприємству ОПК у:
Також пропонується нормативно:
Раніше РБК-УКраїна писало, що Сили оборони України потребують додаткового фінансування на 27 мільярдів доларів. Кабмін розглядає кілька варіантів залучення необхідних грошей.
Крім того, Кабмін найближчим часом планує спростити правила будівництва підземних оборонних підприємств, Міноборони готує відповідні зміни.