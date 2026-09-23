Подземные военные заводы за частные средства: Минобороны изменит правила строительства

В Украине создается системный механизм развития защищенных производств оборонно-промышленного комплекса. Теперь в подземные заводы сможет вкладывать деньги бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Изменения в развитии подземной производственной инфраструктуры:
Одним из ключевых элементов этой работы есть изменения в Постановление Кабинета Министров Украины № 1494.
Минобороны создаст условия, при которых украинское оборонное производство сможет одновременно:
По словам заместителя министра обороны Украины Анны Гвоздяр, новая модель позволит быстрее создавать новые защищенные мощности и снизить зависимость таких проектов от бюджетного финансирования.
Пока документ дорабатывается по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз перед последующим внесением на рассмотрение Кабмина.
Заказчиком строительства защищенных производственных объектов сможет быть не только предприятие ОПК, но и другое юридическое лицо - в частности, девелопер или инвестор.
Такой заказчик сможет за собственные или привлеченные средства построить объект для дальнейшей передачи предприятию ОПК в:
Также предлагается нормативно:
Ранее РБК-Украина писало, что Силы обороны Украины нуждаются в дополнительном финансировании на 27 миллиардов долларов. Кабмин рассматривает несколько вариантов привлечения необходимых денег.
Кроме того, Кабмин в ближайшее время планирует упростить правила строительства подземных оборонных предприятий, Минобороны готовит соответствующие изменения.