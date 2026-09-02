Підземні сховища та нові маршрути: як Україна захищає ринок пального

Уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. В Україні створять розгалужену систему сховищ, яка забезпечить належні та безпечні умови для зберігання нафтопродуктів в умовах війни.

Пріоритетом є забезпечення безперебійного постачання дизельного пального для потреб Сил оборони України та об'єктів критичної інфраструктури.

Нові маршрути через Румунію та запаси

Для утримання ситуації під контролем влада продовжує диверсифікувати шляхи постачання. Особливу увагу уряд приділяє румунському напрямку.

Шмигаль зазначив, що Україна досягла домовленостей про розширення залізничних та річкових шляхів через Румунію за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном. Наразі уряди двох країн працюють над практичною реалізацією цих кроків.

Міністр повідомив, що, згідно з даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, станом на початок вересня в Україні накопичено достатньо запасів пального для покриття поточного рівня споживання.