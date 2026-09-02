RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Подземные хранилища и новые маршруты: как Украина защищает рынок топлива

18:45 02.09.2026 Ср
2 мин
Какая задача является приоритетной для украинского правительства?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: рынок топлива страны полностью покрывает потребности потребителей (Getty Images)

Украинский рынок топлива полностью покрывает потребности потребителей. Для того, чтобы ситуация и дальше оставалась управляемой, принимается ряд мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению топлива. В Украине будет создана разветвленная система хранилищ, которая обеспечит надлежащие и безопасные условия для хранения нефтепродуктов в условиях войны.

Приоритетом является обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива для нужд Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры.

Новые маршруты через Румынию и запасы

Для удержания ситуации под контролем власти продолжают диверсифицировать пути поставки. Особое внимание правительство уделяет румынскому направлению.

Шмигаль отметил, что Украина достигла договоренностей о расширении железнодорожных и речных путей через Румынию по итогам встречи президента Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном. В настоящее время правительства двух стран работают над практической реализацией этих шагов.

Министр сообщил, что, согласно данным Гостаможслужбы, ГНС и операторов рынка, по состоянию на начало сентября в Украине накоплено достаточно запасов топлива для покрытия текущего уровня потребления.

Напомним, сегодня крупные сети АЗС обновили ценники, повысив стоимость бензина, дизеля и автогаза. За сутки топливо прибавило в цене в среднем 1 гривну за литр.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаРумынияДенис Шмыгальпальне