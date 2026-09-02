Подземные хранилища и новые маршруты: как Украина защищает рынок топлива

Правительство запустило экспериментальный проект по подземному хранению топлива. В Украине будет создана разветвленная система хранилищ, которая обеспечит надлежащие и безопасные условия для хранения нефтепродуктов в условиях войны.

Приоритетом является обеспечение бесперебойных поставок дизельного топлива для нужд Сил обороны Украины и объектов критической инфраструктуры.

Новые маршруты через Румынию и запасы

Для удержания ситуации под контролем власти продолжают диверсифицировать пути поставки. Особое внимание правительство уделяет румынскому направлению.

Шмигаль отметил, что Украина достигла договоренностей о расширении железнодорожных и речных путей через Румынию по итогам встречи президента Владимира Зеленского с президентом Румынии Никушором Даном. В настоящее время правительства двух стран работают над практической реализацией этих шагов.

Министр сообщил, что, согласно данным Гостаможслужбы, ГНС и операторов рынка, по состоянию на начало сентября в Украине накоплено достаточно запасов топлива для покрытия текущего уровня потребления.