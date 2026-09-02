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На АЗС подорожчало все пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 2 вересня

09:17 02.09.2026 Ср
2 хв
Дизель в одній з мереж подорожчав майже до 99 грн
aimg Марія Кучерявець
На АЗС подорожчало все пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 2 вересня Фото: на АЗС підскочили ціни на пальне (Getty Images)
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Великі мережі АЗС оновили цінники, підвищивши вартість бензину, дизелю та автогазу. Пальне подорожчало за добу в середньому на 1 гривню за літр.

Про зміни на АЗС та скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на середу, 2 вересня - у матеріалі РБК-Україна.

Як змінилися ціни за добу

Мережа WOG підвищила вартість усіх видів пального. Бензин 100, Mustang 95, 95 Євро, а також ДП Mustang і ДП Євро-5 подорожчали на 1,00 грн/л. Автогаз - найдорожчий із запропонованих, за добу додав у ціні 1,00 грн/л і коштує 45,50 грн/л.

На SOCAR ціни на бензин та автогаз залишилися без змін. Водночас дизельне пальне подорожчало на 1,00 грн/л: ДП NANO Extro коштує 98,90 грн/л, а ДП NANO - 95,90 грн/л.

"Укрнафта" підвищила ціни на бензинову лінійку на 1,00 грн/л (95 Energy - 82,90 грн/л, А-95 - 79,90 грн/л, А-92 - 77,90 грн/л). Вартість дизелю та автогазу залишилася без змін.

На АЗС подорожчало все пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 2 вересня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 2 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Натомість OKKO зберегла цінники на всі види пального та автогаз на рівні 1 вересня.

Деталізація цін на АЗС 2 вересня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 93,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 83,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 94,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 87,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 84,90 грн
  • ДП Mustang: 97,90 грн
  • ДП Євро-5: 94,90 грн
  • Газ: 45,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 93,90 грн
  • Бензин NANO 95: 86,90 грн
  • Бензин А-95: 83,90 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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