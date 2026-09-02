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Підземні сховища та нові маршрути: як Україна захищає ринок пального

18:45 02.09.2026 Ср
1 хв
Яке завдання є пріоритетним для українського уряду?
aimg Валерій Ульяненко
Підземні сховища та нові маршрути: як Україна захищає ринок пального Фото: ринок пального країни повністю покриває потреби споживачів (Getty Images)
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Український ринок пального повністю покриває потреби споживачів. Для того, щоб ситуація і надалі залишалася керованою, вживається низка заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Уряд запустив експериментальний проєкт із підземного зберігання пального. В Україні створять розгалужену систему сховищ, яка забезпечить належні та безпечні умови для зберігання нафтопродуктів в умовах війни.

Пріоритетом є забезпечення безперебійного постачання дизельного пального для потреб Сил оборони України та об'єктів критичної інфраструктури.

Нові маршрути через Румунію та запаси

Для утримання ситуації під контролем влада продовжує диверсифікувати шляхи постачання. Особливу увагу уряд приділяє румунському напрямку.

Шмигаль зазначив, що Україна досягла домовленостей про розширення залізничних та річкових шляхів через Румунію за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського з президентом Румунії Нікушором Даном. Наразі уряди двох країн працюють над практичною реалізацією цих кроків.

Міністр повідомив, що, згідно з даними Держмитслужби, ДПС та операторів ринку, станом на початок вересня в Україні накопичено достатньо запасів пального для покриття поточного рівня споживання.

Нагадаємо, сьогодні великі мережі АЗС оновили цінники, підвищивши вартість бензину, дизелю та автогазу. За добу пальне додало в ціні в середньому 1 гривню за літр.

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Україна Румунія Денис Шмигаль пальне
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