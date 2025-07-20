Підземна небезпека: сейсмолог пояснив, чи можуть вибухи "розбудити" землетруси в Україні

Чи можуть вибухи провокувати землетруси

В Україні за останні роки почали фіксувати більше землетрусів. Торік їх було 9, цього року - вже близько десятка. Останній - 13 липня у Чернівецькій області магнітудою 2,6.

"По Європі в цілому у 2023-24 роках було більше землетрусів, ніж у 2022 році. Спостереження свідчать, що вже у 2025-му їх буде менше. Тобто йде хвилеподібне розвантаження - то більше, то менше землетрусів. Відповідно, наростання їх кількості нема", - додав Гринь.

Він наголосив, що прямого зв'язку між вибухами й землетрусами науковці не бачать.

"Геологічні об'єкти - це перш за все, структури з величезною масою, яка простягається на велику глибину. Тому, навіть систематичні вибухи тисяч тонн вибухівки вивільнюють замалу енергію для такої величезної маси, щоб вона її кудись зрушила", - пояснив експерт.

Те, що збільшилась кількість землетрусів в Україні, можна пояснити й тим, що у вчених з'явилось краще обладнання для їх виявлення.

"Раніше дрібні землетруси упускались, бо ми не мали апаратури, яка б чітко їх фіксувала і дозволяла встановити бальність землетрусу та його координати", - розповів сейсмолог.

Непомітні, але небезпечні наслідки від вибухів

За словами Гриня, вибух 450-800 кг тротилу створює шокові сейсмічні хвилі, які впливають на будівлі в радіусі 250 метрів так само, як землетрус силою 6-8 балів. При цьому типова радянська забудова розрахована на 5 балів, а сучасна - на 6-7 балів.

Гринь підкреслює, що зараз будинки практично потрапляють у "локальні землетруси" через вибухи й це може спричинити перевантаження.

"Відбуваються руйнівні процеси, але ми їх не бачимо одразу. Тобто будинок цілий, він стоїть, хоча від його первинного терміну експлуатації вже відмінусувалось 25 років, бо відбувся вплив руйнівної хвилі", – додає науковець.

Особливу небезпеку становить ефект накопичення. Серія слабших землетрусів або вибухів призводить до втоми конструкції. У результаті це може завершитися появою критичної тріщини або навіть руйнуванням будинку.