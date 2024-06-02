Підйомна допомога для військових на контракті: що це та які умови отримання

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом може нараховуватись додаткова виплата - підйомна допомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент соціального забезпечення Міноборони України .

Що таке підйомна допомога

Підйомна допомога - це допомога, яка виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, та тим, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, у разі:

переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду,

зарахуванням на навчання до вищих військових навчальних закладів, вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, та військових коледжів або навчальних центрів, термін навчання в яких становить шість місяців і більше, без збереження посади за попереднім місцем служби,

у зв’язку з передислокацією військової частини, установи, організації.

Умови виплати підйомної допомоги військовослужбовцям

Військовослужбовцям, які потрапляють під якусь з вищезгаданих категорій виплачується:

підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби;

добові, встановлені Кабінетом міністрів України для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Мобілізованим військовослужбовцям виплата підйомної допомоги не передбачена.

Винятком є - укладання контракту на проходження військової служби та переміщенні на нове місце служби. Тоді такий військовослужбовець набуває право на цю виплату.

Як отримати підйомну допомогу та добові на членів сім’ї військовослужбовця

Рапорт

Рапорт є основою для отримання підйомної допомоги та добових для членів сім’ї військовослужбовця, які переїжджають на нове місце військової служби.

В рапорті військовослужбовець має зазначити необхідну інформацію про переїзд та членів своєї сім’ї які переїхали з ним на нове місце служби.

Наказ про виплату

На підставі рапорту військовослужбовця командир військової частини видаватиме наказ про виплату підйомної допомоги та добових. У цьому наказі будуть зазначені відповідні суми до виплати для членів сім’ї військовослужбовця, які переїхали з ним на нове місце служби.

Перевірка

У разі необхідності командир може організувати перевірку достовірності даних про переїзд членів сім’ї військовослужбовця до нового місця служби.

Для цього командир видаватиме наказ про створення комісії. Комісія здійснюватиме перевірку факту переїзду та складатиме акт, в якому фіксуються результати перевірки. Цей акт буде оформлений згідно встановленої форми.