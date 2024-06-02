Подъемная помощь для военных на контракте: что это и какие условия получения
Военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту может начисляться дополнительная выплата - подъемная помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социального обеспечения Минобороны Украины.
Что такое подъемная помощь
Подъемная помощь - это помощь, которая выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и проходящим кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, в случае:
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переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность,
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зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, имеющие военные учебные подразделения, и военных колледжей или учебных центров, срок обучения в которых составляет шесть месяцев и более, без сохранения должности по предыдущему месту службы,
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в связи с передислокацией воинской части, учреждения, организации.
Условия выплаты подъемной помощи военнослужащим
Военнослужащим, которые попадают под какую-либо из вышеупомянутых категорий выплачивается:
- подъемная помощь в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы;
- суточные, установленные Кабинетом министров Украины для командировающих работников за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.
Мобилизированным военнослужащим выплата подъемной помощи не предусмотрена.
Исключение - заключение контракта на прохождение военной службы и перемещение на новое место службы. Тогда такой военнослужащий получает право на эту выплату.
Как получить подъемную помощь и суточные на членов семьи военнослужащего
Рапорт
Рапорт является основой для получения подъемной помощи и суточных для членов семьи военнослужащих, переезжающих на новое место военной службы.
В рапорте военнослужащий должен указать необходимую информацию о переезде и членах своей семьи, переехавших с ним на новое место службы.
Приказ о выплате
На основании рапорта военнослужащего командир воинской части будет выдавать приказ о выплате подъемной помощи и суточных. В этом приказе будут указаны соответствующие суммы к выплате для членов семьи военнослужащего, переехавших с ним на новое место службы.
Проверка
В случае необходимости командир может организовать проверку подлинности данных о переезде членов семьи военнослужащего в новое место службы.
Для этого командир будет издавать приказ о создании комиссии. Комиссия будет проверять факт переезда и составлять акт, в котором фиксируются результаты проверки. Этот акт будет оформлен согласно установленной форме.
Напомним, что военнослужащие и лица, уволенные с военной службы, в случае установления инвалидности или частичной потери трудоспособности имеют право на единовременную денежную помощь. Детальнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
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