Подъемная помощь для военных на контракте: что это и какие условия получения

Военнослужащим, которые проходят военную службу по контракту может начисляться дополнительная выплата - подъемная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент социального обеспечения Минобороны Украины .

Что такое подъемная помощь

Подъемная помощь - это помощь, которая выплачивается военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и проходящим кадровую военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, в случае:

переезда на новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность,

зачислением на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, имеющие военные учебные подразделения, и военных колледжей или учебных центров, срок обучения в которых составляет шесть месяцев и более, без сохранения должности по предыдущему месту службы,

в связи с передислокацией воинской части, учреждения, организации.

Условия выплаты подъемной помощи военнослужащим

Военнослужащим, которые попадают под какую-либо из вышеупомянутых категорий выплачивается:

подъемная помощь в размере месячного денежного довольствия на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, который переехал с ним на новое место военной службы;

суточные, установленные Кабинетом министров Украины для командировающих работников за каждый день пребывания в пути на военнослужащего и каждого члена его семьи, который переехал вместе с ним.

Мобилизированным военнослужащим выплата подъемной помощи не предусмотрена.

Исключение - заключение контракта на прохождение военной службы и перемещение на новое место службы. Тогда такой военнослужащий получает право на эту выплату.

Как получить подъемную помощь и суточные на членов семьи военнослужащего

Рапорт

Рапорт является основой для получения подъемной помощи и суточных для членов семьи военнослужащих, переезжающих на новое место военной службы.

В рапорте военнослужащий должен указать необходимую информацию о переезде и членах своей семьи, переехавших с ним на новое место службы.

Приказ о выплате

На основании рапорта военнослужащего командир воинской части будет выдавать приказ о выплате подъемной помощи и суточных. В этом приказе будут указаны соответствующие суммы к выплате для членов семьи военнослужащего, переехавших с ним на новое место службы.

Проверка

В случае необходимости командир может организовать проверку подлинности данных о переезде членов семьи военнослужащего в новое место службы.

Для этого командир будет издавать приказ о создании комиссии. Комиссия будет проверять факт переезда и составлять акт, в котором фиксируются результаты проверки. Этот акт будет оформлен согласно установленной форме.