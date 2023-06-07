Вода прибуває, частину мостів затоплено. Ситуація в Миколаївській області після підриву ГЕС

Підрив Росією Каховської ГЕС 6 червня призвів до значного затоплення та екологічної катастрофи на півдні України. Велика вода вже дісталась і до Миколаївської області.

Детальніше про це у матеріалі РБК-Україна.

Ранком середи, 7 червня, у річці Південний Буг почав різко підійматися рівень води. На його берегах, більше ніж за 100 кілометрів від Каховської ГЕС знаходиться місто Миколаїв, якому також загрожує підтоплення.

Ситуація у Миколаєві

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, станом на 15:00 рівень води в акваторії міста вдень піднявся до 77 см.

"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - написав він.

За його словами, міські служби Миколаєва вже працюють у посиленому режимі та проводять перевірку найімовірніших районів затоплення.

Також відомо, що адміністрація міста з учорашнього дня підготувала транспорт та обсяги ґрунту для того, щоб у разі необхідності оперативно ліквідувати прориви води на об'єкти інфраструктури та житловий сектор.

Сєнкевич повідомив, що місто активно готується до подальшого підняття води у прибережних районах.



"Помітне підняття води на пляжах Намиву, Корабельного району, мікрорайону Соляні, у яхт-клубі, на окремих ділянках Великої Коренихи, Широкої балки", - заявив він.

Перші признаки підвищення рівня води було зафіксовано біля мікрорайону Намив. Там в основному постраждала пляжна інфраструктура на березі річки: кафе, бесідки, кабінки тощо.

Однак вода не стоїть на місці та продовжує прибувати.

Як заявляють місцеві, вода вже дісталась до їх будинків та до одного з гаражних кооперативів. З кожним часом її рівень підіймається.

Ситуація у Миколаївській області

Як повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, через підрив дамби піднявся рівень води у річці Інгулець.

"Міст в селі Єлизаветівка зруйновано. В селі Галаганівка повністю затоплений", - написав він.

У громаді почали проводити евакуація населення.

"На превеликий жаль маємо таку ситуацію. В громаді проводимо евакуацію мешканців 3 будинків, 43 городи підтоплені, вода прибуває до будинків", - додав він.

Також він повідомив, що станом на 16:00 повністю затоплений мостовий перехід біля села Василівка, що сполучав Снігурівку з Василівським, Павлівським та Тамаринським старостинськими округами. Рух по ньому повністю зупинено.

Підрив Каховської ГЕС

Російська війська в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС, внаслідок чого вода почала затоплювати населені пункти на правому та лівому березі Херсонської області. Також постраждали деякі райони у Запорізькі та Миколаївській областях.

За попередньою інформацією, є загроза затоплення 80 населених пунктів на півдні України. Сьогодні зранку очільник Херсонської ОВА повідомив, що інтенсивність підтоплень зменшується, але вода підніметься ще на метр.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відео, на якому зафіксований масовий мор риби. Відомо, що кадри зняті у селі Мар'янське Дніпропетровської області.