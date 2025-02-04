Підвозить боєприпаси та евакуює: ЗСУ отримали наземний роботизований комплекс "Гімлі"

Як розповіли у відомстві, НРК "Гімлі" - це універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності.

Залежно від комплектації та навісного устаткування роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки. Крім того, НРК "Гімлі" може оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.

Зазначається, що роботи "Гімлі" мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі.

Фото: наземний роботизований комплекс "Гімлі" (mod.gov.ua)