Подвозит боеприпасы и эвакуирует: ВСУ получили наземный роботизированный комплекс "Гимли"

Как рассказали в ведомстве, НРК "Гимли" - это универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения широкого спектра задач в сложных условиях боевых действий высокой интенсивности.

В зависимости от комплектации и навесного оборудования роботы выполняют задачи по эвакуации и перемещению личного состава, перевозке боеприпасов, имущества, выполнению других важных задач по обеспечению и поддержке. Кроме того, НРК "Гимли" может оснащаться оружием и выполнять функции мобильного боевого модуля, осуществляя огневое поражение вражеских целей.

Отмечается, что роботы "Гимли" имеют небольшие размеры, благодаря которым их легко транспортировать. Оборудованы бесшумным электрическим двигателем. Полного заряда аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы. Роботы способны выполнять задачи как днем, так и ночью.

Фото: наземный роботизированный комплекс "Гимли" (mod.gov.ua)