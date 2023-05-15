Повысили готовность войск. В Беларуси испугались уничтожения авиации РФ в Брянской области

Беларусь уже несколько суток сохраняет повышенную боеготовность войск. Это связано с уничтожением авиации россиян в Брянской области.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " БелТА ", об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам диктатора, ему доложили о том, что после инцидентов в субботу, 13 мая, войска перевели в степень готовности номер один. Он добавил, что "обстановка сейчас не критическая, но есть настораживающие факторы".

"Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности - наши войска. Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки", - заявил Лукашенко.

Стоит заметить, что сегодня, 15 мая, диктатор находиться в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.