Підвищення зарплат та звільнення працівників: плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців будуть змушені підняти зарплати. Однак кількість працівників може скоротитися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за III квартал 2023 року.
Респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 47,2% (у ІІ кварталі 2023 року - 44,6%).
Найвищі очікування:
Посилилися негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 7,0% (у ІІ кварталі 2023 року -"мінус" 3,8%).
Тільки респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.
Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що зростання реальної (з урахуванням інфляції) зарплати у 2024 році становитиме 6,0%. Номінальна зарплата зросте на 20,6%.
Уряд України прогнозує зменшення рівня безробіття до 13,4% у 2024 році з 18,8% у 2023 році.