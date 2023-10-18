Підвищення зарплат та звільнення працівників: плани бізнесу на найближчі 12 місяців

Зарплати

Респонденти очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 47,2% (у ІІ кварталі 2023 року - 44,6%).

Найвищі очікування:

за видами економічної діяльності - у підприємств переробної промисловості;

за розміром - у середніх підприємств;

за напрямом діяльності - у підприємств, що здійснюють експортні та імпортні операції.

Зайнятість

Посилилися негативні оцінки респондентів щодо зміни кількості працівників на їхніх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей - "мінус" 7,0% (у ІІ кварталі 2023 року -"мінус" 3,8%).

Тільки респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.

Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 29 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 652 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прогнозує, що зростання реальної (з урахуванням інфляції) зарплати у 2024 році становитиме 6,0%. Номінальна зарплата зросте на 20,6%.

Уряд України прогнозує зменшення рівня безробіття до 13,4% у 2024 році з 18,8% у 2023 році.