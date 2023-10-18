Повышение зарплат и увольнения сотрудников: планы бизнеса на ближайшие 12 месяцев

Зарплаты

Респонденты ожидают роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 47,2% (во ІІ квартале 2023 года - 44,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности - у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру - у средних предприятий;

по направлению деятельности - у предприятий, проводящих экспортные и импортные операции.

Занятость

Усилились негативные оценки респондентов по изменению количества работников на их предприятиях в следующие 12 месяцев: баланс ответов - "минус" 7,0% (во ІІ квартале 2023 года - "минус" 3,8%).

Только респонденты предприятий торговли ожидают увеличения численности работников.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 29 августа 2023 года. В опросе приняло участие 652 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует , что рост реальной (с учетом инфляции) зарплаты в 2024 году составит 6,0%. Номинальная зарплата вырастет на 20,6%.

Правительство прогнозирует уменьшение уровня безработицы до 13,4% в 2024 году с 18,8% в 2023 году.