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Підвищення зарплат та скорочення співробітників: які плани бізнесу на цей рік

Україна, Вівторок 16 січня 2024 15:56
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Підвищення зарплат та скорочення співробітників: які плани бізнесу на цей рік Фото: Зарплати в Україні будуть зростати, прогнозує бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Керівники українських підприємств у найближчі 12 місяців очікують зростання зарплат. Однак кількість працівників може скоротитися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за IV квартал 2023 року.

Респонденти очікують стрімкіше зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей - 57,9% (у ІІІ кварталі 2023 року - 47,2%).

Підвищення зарплат та скорочення співробітників: які плани бізнесу на цей рік

Найвищі очікування:

  • за видами економічної діяльності – у підприємств переробної промисловості;
  • за розміром – у середніх підприємств;
  • за напрямом діяльності – у підприємств, що здійснюють експортні та імпортні операції.

Підвищення зарплат та скорочення співробітників: які плани бізнесу на цей рік

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 28 листопада 2023 року. В опитуванні взяли участь 659 підприємств із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Криму, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Зарплата в Україні

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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