Повышение зарплат и сокращения сотрудников: какие планы бизнеса на этот год

Руководители украинских предприятий в ближайшие 12 месяцев ожидают роста зарплат. Однако количество работников может сократиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV квартал 2023 года.

Респонденты ожидают более стремительного роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов - 57,9% (в ІІІ квартале 2023 года - 47,2%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности;

по размеру – у средних предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции.

Квартальный опрос проводился с 31 октября по 28 ноября 2023 года. В опросе приняло участие 659 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Крыма, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Зарплата в Украине

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25732 гривен в 2025 году и 30260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году – 619 долларов.