Підвищення вантажних тарифів УЗ загрожує зупинкою підприємств і втратами бюджету, - УМП

За його словами, вантажопотік УЗ впав удвічі - зі 300+ млн тонн до початку повномасштабної війни до 150 млн тонн у 2025 році. Лише цього року падіння склало мінус 15%, що відображає скорочення промислового виробництва.

"80% витрат компанії - умовно постійні, незалежно від обсягів перевезень. Це означає, що при зниженні вантажообігу "Укрзалізниця" йде в збитки і шукає компенсатори у бізнесу", - пояснив Каленков.

Він нагадав, що бізнес уже погодився на 70% разове підвищення тарифів у 2022 році, однак нові спроби збільшення ставок є небезпечними.

"Якщо підняти тарифи зараз, вантажообіг ще впаде, і знову доведеться компенсувати втрати. Це замкнене коло", - наголосив він.

Каленков попередив: якщо через тарифи "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений зупинити виробництво (а в Польщі компанія вже закрила завод), це означатиме мінус 8 млн тонн вантажів для Укрзалізниці. А це ще -5% від усього вантажообігу, мільярдні втрати для самої УЗ та державного бюджету.

"Альтернатива підвищенню тарифів - це бюджетне фінансування. Йдеться про 26 млрд грн на компенсацію пасажирських перевезень, які є соціальною функцією. Якщо цього не зробити, економічні втрати для держави складуть не 26, а 260 млрд грн. У десять разів більше", - підкреслив він.

Президент "Укрметалургпрому" закликав уряд та парламентарів активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які фінансують значну частину українського бюджету.

"Це не тільки підтримка промисловості - це збереження робочих місць, податкових надходжень та валютної виручки. Інакше підприємства або зупиняться, або розігріють інфляцію, перекладаючи зростання логістики у вартість будівельних матеріалів та агропродукції", - зазначив він.

Каленков підкреслив, що фінансування пасажирських перевезень має стати цільовою програмою держави, а "Укрзалізниця" у відповідь повинна працювати над підвищенням операційної ефективності та залученням нових клієнтів.