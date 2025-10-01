Підвищення вантажних тарифів УЗ загрожує зупинкою підприємств і втратами бюджету, - УМП

Україна ризикує отримати масштабну економічну кризу, якщо пасажирські збитки "Укрзалізниці" продовжать перекладати на промисловість через підвищення вантажних тарифів.

Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" (УМП) Олександр Каленков, коментуючи поточну ініціативу УЗ щодо підвищення вантажних тарифів на 37%, пише РБК-Україна .

За його словами, вантажопотік УЗ впав удвічі - зі 300+ млн тонн до початку повномасштабної війни до 150 млн тонн у 2025 році. Лише цього року падіння склало мінус 15%, що відображає скорочення промислового виробництва.

"80% витрат компанії - умовно постійні, незалежно від обсягів перевезень. Це означає, що при зниженні вантажообігу "Укрзалізниця" йде в збитки і шукає компенсатори у бізнесу", - пояснив Каленков.

Він нагадав, що бізнес уже погодився на 70% разове підвищення тарифів у 2022 році, однак нові спроби збільшення ставок є небезпечними.

"Якщо підняти тарифи зараз, вантажообіг ще впаде, і знову доведеться компенсувати втрати. Це замкнене коло", - наголосив він.

Каленков попередив: якщо через тарифи "АрселорМіттал Кривий Ріг" буде змушений зупинити виробництво (а в Польщі компанія вже закрила завод), це означатиме мінус 8 млн тонн вантажів для Укрзалізниці. А це ще -5% від усього вантажообігу, мільярдні втрати для самої УЗ та державного бюджету.

"Альтернатива підвищенню тарифів - це бюджетне фінансування. Йдеться про 26 млрд грн на компенсацію пасажирських перевезень, які є соціальною функцією. Якщо цього не зробити, економічні втрати для держави складуть не 26, а 260 млрд грн. У десять разів більше", - підкреслив він.

Президент "Укрметалургпрому" закликав уряд та парламентарів активніше співпрацювати з європейськими партнерами, які фінансують значну частину українського бюджету.

"Це не тільки підтримка промисловості - це збереження робочих місць, податкових надходжень та валютної виручки. Інакше підприємства або зупиняться, або розігріють інфляцію, перекладаючи зростання логістики у вартість будівельних матеріалів та агропродукції", - зазначив він.

Каленков підкреслив, що фінансування пасажирських перевезень має стати цільовою програмою держави, а "Укрзалізниця" у відповідь повинна працювати над підвищенням операційної ефективності та залученням нових клієнтів.