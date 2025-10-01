ua en ru
Повышение грузовых тарифов УЗ грозит остановкой предприятий и потерями бюджета, - УМП

Украина, Среда 01 октября 2025 14:33
Повышение грузовых тарифов УЗ грозит остановкой предприятий и потерями бюджета, - УМП Фото: эксперт объяснил, чем грозит повышение грузовых тарифов УЗ (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Сергей Новиков

Украина рискует получить масштабный экономический кризис, если пассажирские убытки "Укрзализныци" продолжат перекладывать на промышленность из-за повышения грузовых тарифов.

Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" (УМП) Александр Каленков, комментируя текущую инициативу УЗ по повышению грузовых тарифов на 37%, пишет РБК-Украина.

По его словам, грузопоток УЗ упал вдвое - с 300+ млн тонн до начала полномасштабной войны до 150 млн тонн в 2025 году. Только в этом году падение составило минус 15%, что отражает сокращение промышленного производства.

"80% расходов компании - условно постоянные, независимо от объемов перевозок. Это означает, что при снижении грузооборота "Укрзализныця" уходит в убытки и ищет компенсаторы у бизнеса", - пояснил Каленков.

Он напомнил, что бизнес уже согласился на 70% разовое повышение тарифов в 2022 году, однако новые попытки увеличения ставок опасны.

"Если поднять тарифы сейчас, грузооборот еще упадет, и снова придется компенсировать потери. Это замкнутый круг", - подчеркнул он.

Каленков предупредил: если из-за тарифов "АрселорМиттал Кривой Рог" будет вынужден остановить производство (а в Польше компания уже закрыла завод), это будет означать минус 8 млн тонн грузов для Укрзализныци. А это еще -5% от всего грузооборота, миллиардные потери для самой УЗ и государственного бюджета.

"Альтернатива повышению тарифов - это бюджетное финансирование. Речь идет о 26 млрд грн на компенсацию пассажирских перевозок, которые являются социальной функцией. Если этого не сделать, экономические потери для государства составят не 26, а 260 млрд грн. В десять раз больше", - подчеркнул он.

Президент "Укрметаллургпрома" призвал правительство и парламентариев активнее сотрудничать с европейскими партнерами, которые финансируют значительную часть украинского бюджета.

"Это не только поддержка промышленности - это сохранение рабочих мест, налоговых поступлений и валютной выручки. Иначе предприятия или остановятся, или разогреют инфляцию, переводя рост логистики в стоимость строительных материалов и агропродукции", - отметил он.

Каленков подчеркнул, что финансирование пассажирских перевозок должно стать целевой программой государства, а "Укрзализныця" в ответ должна работать над повышением операционной эффективности и привлечением новых клиентов.

Повышение грузовых тарифов УЗ

Ранее бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей.

В ЕВА также подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

Как стало известно, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

В то же время, по подсчетам экономистов, такое повышение может привести к падению грузовой базы на 15%, что даст УЗ лишь около 12 млрд грн дополнительных доходов. При этом потери для экономики составят 96 млрд грн ВВП и 36 млрд грн налоговых поступлений.

