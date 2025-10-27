ua en ru
Головна » Бізнес » Економіка

Підвищення вантажних тарифів УЗ може зупинити виробництво, - металурги

Україна, Понеділок 27 жовтня 2025 13:10
Підвищення вантажних тарифів УЗ може зупинити виробництво, - металурги Фото: металурги заявили, що підвищення вантажних тарифів УЗ може зупинити виробництво (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 40% є неприпустимим в умовах війни, оскільки загрожує стабільності української металургії, експорту та зайнятості тисяч працівників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили працівники "Запоріжсталі", які виступили з колективним зверненням.

Підприємство підкреслює: будь-яке підвищення логістичних витрат у нинішніх умовах безпосередньо вдарить по собівартості продукції, зробить її менш конкурентоспроможною на зовнішніх ринках і поставить під ризик виконання експортних контрактів.

"Підвищення залізничних тарифів у такий складний період фактично означатиме удар по конкурентоспроможності української металургії в цілому та “Запоріжсталі” зокрема", - наголошується у зверненні комбінату.

"Запоріжсталь" одне з провідних металургійних підприємств України з повним виробничим циклом. У 2024 році комбінат забезпечив понад 11% національного виробництва чавуну й сталі, а податкові та митні платежі до бюджетів усіх рівнів за минулий рік склали 1,8 млрд грн. Але після підвищення логістичних витрат ситуація може змінитися, попереджають на підприємстві.

"Комбінат залишається ключовим роботодавцем у прифронтовому Запорізькому регіоні та партнером місцевих громад у соціальних проєктах. Наразі "Запоріжсталь" працює на 75% від своїх потужностей, зберігаючи робочі місця та забезпечуючи валютні надходження до держави. Але підвищення залізничних тарифів поставить під ризик виробництво, адже частина продукції може стати економічно невигідною для експорту", - наголошують у компанії.

У компанії нагадали, що "Укрзалізниця" повинна залишатися партнером промисловості, а не фактором її ослаблення.

"Підприємства, які сьогодні забезпечують валютні надходження, робочі місця та сплачують податки, не можуть бути заручниками недалекоглядної тарифної політики монополістів", - зазначено у заяві.

"Запоріжсталь" закликає уряд України та Міністерство розвитку громад і територій не допустити ухвалення рішень, що можуть поглибити економічну кризу в промисловості.

Підприємство просить утриматися від підвищення залізничних тарифів у 2025–2026 роках, аби зберегти виробничий потенціал, підтримати експорт і зміцнити фінансову стійкість держави.

Як відомо, "Укрзалізниця" готується підвищити на 40% вантажні тарифи на перевезення, щоб покрити збитки від пасажирських перевезень, які у цьому році за прогнозами досягнуть 25 млрд грн.

У свою чергу бізнес асоціації України закликали уряд закласти у держбюджеті-2026 компенсацію для "Укрзалізниці" за збиткові пасажирські перевезення, щоб уникнути чергового перекладення цих збитків на вантажовідправників.

Зокрема, в EBA підкреслили, що ця модель крос-субсидування суперечить європейській практиці та знижує конкурентоздатність вантажовласників. Також там порадили скасувати земельний податок для УЗ, адже його не існує у жодній розвинутій країні.

