Повышение грузовых тарифов УЗ может остановить производство, - металлурги

Украина, Понедельник 27 октября 2025 13:10
Повышение грузовых тарифов УЗ может остановить производство, - металлурги Фото: металлурги заявили, что повышение грузовых тарифов УЗ может остановить производство (facebook_com_Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлия Бойко

Повышение грузовых тарифов Укрзализныци на 40% недопустимо в условиях войны, поскольку угрожает стабильности украинской металлургии, экспорту и занятости тысяч работников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили работники "Запорожстали", которые выступили с коллективным обращением.

Предприятие подчеркивает: любое повышение логистических расходов в нынешних условиях напрямую ударит по себестоимости продукции, сделает ее менее конкурентоспособной на внешних рынках и поставит под риск выполнение экспортных контрактов.

"Повышение железнодорожных тарифов в такой сложный период фактически будет означать удар по конкурентоспособности украинской металлургии в целом и "Запорожстали" в частности", - отмечается в обращении комбината.

"Запорожсталь" одно из ведущих металлургических предприятий Украины с полным производственным циклом. В 2024 году комбинат обеспечил более 11% национального производства чугуна и стали, а налоговые и таможенные платежи в бюджеты всех уровней за прошлый год составили 1,8 млрд грн. Но после повышения логистических расходов ситуация может измениться, предупреждают на предприятии.

"Комбинат остается ключевым работодателем в прифронтовом Запорожском регионе и партнером местных громад в социальных проектах. Сейчас "Запорожсталь" работает на 75% от своих мощностей, сохраняя рабочие места и обеспечивая валютные поступления в государство. Но повышение железнодорожных тарифов поставит под риск производство, ведь часть продукции может стать экономически невыгодной для экспорта", - отмечают в компании.

В компании напомнили, что "Укрзалізниця" должна оставаться партнером промышленности, а не фактором ее ослабления.

"Предприятия, которые сегодня обеспечивают валютные поступления, рабочие места и платят налоги, не могут быть заложниками недальновидной тарифной политики монополистов", - говорится в заявлении.

"Запорожсталь" призывает правительство Украины и Министерство развития громад и территорий не допустить принятия решений, которые могут углубить экономический кризис в промышленности.

Предприятие просит воздержаться от повышения железнодорожных тарифов в 2025-2026 годах, чтобы сохранить производственный потенциал, поддержать экспорт и укрепить финансовую устойчивость государства.

Как известно, "Укрзализныця" готовится повысить на 40% грузовые тарифы на перевозки, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые в этом году по прогнозам достигнут 25 млрд грн.

В свою очередь бизнес ассоциации Украины призвали правительство заложить в госбюджете-2026 компенсацию для "Укрзализныци" за убыточные пассажирские перевозки, чтобы избежать очередного перекладывания этих убытков на грузоотправителей.

В частности, в EBA подчеркнули, что эта модель кросс-субсидирования противоречит европейской практике и снижает конкурентоспособность грузовладельцев. Также там посоветовали отменить земельный налог для УЗ, ведь его не существует ни в одной развитой стране.

