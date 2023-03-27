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Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму, - "Центренерго"

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Понеділок 27 березня 2023 16:07
Підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму, - "Центренерго" Фото: підвищення цінових обмежень на ринку електроенергії допоможе пройти наступну зиму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Щоб забезпечити стале проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу державної компанії "Центренерго" Володимира Єгорова.

За його словами, за останні кілька років видобуток вугілля на державних шахтах суттєво знизився.

Зокрема з 2020 року він впав більше ніж у два рази і складає приблизно 2 млн тон на рік. При цьому, вартість вугілля навпаки зросла з 1 800 до 4 230 грн за тонну без ПДВ та транспортування.

"В цих умовах, на нашу думку, необхідно підняти рівень цінових обмежень на ринках електричної енергії та в найкоротший термін збільшувати видобуток державних вугледобувних підприємств для сталого проходження ОЗП 2023-2024 років", - сказав Єгоров.

Він підкреслив, що поточна ціна на вугілля не покриває собівартості виробництва електричної енергії енергоблоками ТЕС Центренерго й відповідно призведе до значних збитків компанії.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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