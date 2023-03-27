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Повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии поможет пройти следующую зиму, - "Центрэнерго"

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Понедельник 27 марта 2023 16:07
Повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии поможет пройти следующую зиму, - "Центрэнерго" Фото: повышение ценовых ограничений на рынке электроэнергии поможет пройти следующую зиму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Чтобы обеспечить постоянное прохождение следующего отопительного сезона, нужно поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государственной компании "Центрэнерго" Владимира Егорова.

По его словам, за последние несколько лет добыча угля на государственных шахтах существенно снизилась.

В частности, с 2020 года он упал более чем в два раза и составляет примерно 2 млн тонн в год. При этом стоимость угля наоборот выросла с 1800 до 4230 грн за тонну без НДС и транспортировки.

"В этих условиях, по нашему мнению, необходимо поднять уровень ценовых ограничений на рынках электрической энергии и в кратчайшие сроки увеличивать добычу государственных угледобывающих предприятий для устойчивого прохождения ОЗУ 2023-2024 годов", - сказал Егоров.

Он подчеркнул, что текущая цена на уголь не покрывает себестоимости производства электрической энергии энергоблоками ТЭС Центрэнерго и, соответственно, приведет к значительным убыткам компании.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

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Центрэнерго Отопительный сезон
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