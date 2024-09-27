Підвищення цін на електроенергію: чи будуть зростати тарифи для населення

Що цьому передувало

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг винесе на розгляд проєкт постанови про підвищення цін на електроенергію. У разі ухвалення документу нові ціни будуть встановлені вже з 1 листопада.

Регулятор пояснює, що з урахуванням ситуації зі світлом на випадок російських атак взимку потрібно наростити імпорт електроенергії. Це вимагає приведення цін у відповідність до цін на ринках електроенергії в Україні.

Як виростуть ціни на світло в Україні - дізнайтеся за посиланням.

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